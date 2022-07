- Han kørte over spærreflader, venstre om helleanlæg og med en hastighed på ikke under 200 kilometer i timen, fortæller Henrik Olesen.

Politiet satte efter motorcyklen for at stoppe den, og den høje hastighed til trods foregik det udramatisk.

- Føreren var en 23-årig mand. Han havde formentlig ikke bemærket, at politiet var efter ham, og da han holdt for rødt lys, kunne vi slå en klo i ham, lyder det fra Henrik Olesen.

Sidste år blev reglerne i færdselsloven skærpet, så et køretøj kan konfiskeres, for eksempel ved alvorlige fartovertrædelser. Konfiskation vil sige, at staten overtager ejendomsretten over køretøjet, som bliver solgt. Pengene ender i statskassen.