Politiet forklarer: Det skete der i Brøndby torsdag aften

Lidt af en omgang.

Havde politiet håbet på en stille torsdag aften på Vestegnen, måtte de sande, at det ikke blev tilfældet.

Brøndby IF slog i en kvalifikationskamp til Conference League polske Pogon Szczecin, og efterfølgende opstod massive optøjer foran stadion. Det endte med, at to betjente måtte køres på hospitalet