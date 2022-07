Politiforbundet var tidligere fredag ude med kras kritik mod fangrupperingerne efter at det kom frem, at to betjente var blevet såret.

Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo ikke første gang, og det bliver nok heller ikke sidste gang. De der hooligan-idioter ødelægger simpelthen fodboldspillet. Det er politifolkene, som skal lægge krop til det ufattelige had og de der dumheder. Nu er det heldigvis kun to, som er kommet til skade, men på et eller andet tidspunkt koster det nogen livet. En dag går det rivravruskende galt,« sagde forbundsformand Heino Kegel.