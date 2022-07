- Han er dømt for grov forstyrrelse af den offentlige orden og for vold mod politiet ved at have sparket en betjent, fortæller anklager Mie Vang.

Episoden udspillede sig efter kampen, hvor en gruppe polske tilhængere fik åbnet en låge. Politiet frygtede, at det ville give dem adgang til en gruppe af Brøndbytilhængere, og ordensmagten ville derfor have lågen lukket igen.

I den forbindelse blev flere politifolk angrebet, og den 46-årige polak erkendte altså i retten at have deltaget.

- Der var noget ret godt videomateriale fra stedet, fortæller Mie Vang efter retsmødet.