Alarmen afblæst: Københavns Lufthavn blev spærret af svenskers bombe-kommentar

Ifølge pressevagt for Københavns Lufthavn Lars Lemche er driften i lufthavnen omkring klokken 10.30 igen normal.

- Situationen er sådan, at politiet har ophævet afspærringerne, folk er tilbage i terminalerne, og der bliver igen tjekket ind som normalt.

- Hele sikkerhedskontrollen er genåbnet - halvdelen har været lukket. Vi regner ikke med, at det vil betyde særlige forsinkelser. Det kan måske tage lidt ekstra tid at gå gennem sikkerhedskontrollen, indtil alle er igennem, fordi vi har kørt på halv kraft, mens det her har pågået, siger han.

Lufthavnen gør - som politiet - opmærksom på, at man ikke skal spøge med bomber i en lufthavn.