To betjente kørt på hospitalet efter Brøndby-kamp

Der var egentlig fest og glade dage på Vestegnen, da Brøndby torsdag slog det polske hold Pogon Szczecin 4-0 hjemme på Brøndby Stadion og dermed samlet vandt opgøret i Conference League-kvalifikationen 5-1.

I slutningen af opgøret skiftede stemningen dog, da en del af de polske fans var begyndt at ødelægge hegn og sæder på udebaneafsnittet. Allerede her måtte politiet assistere stadionpersonalet og anvende magt for at få ro på udeholdets fans.