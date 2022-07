19-årig stukket med kniv i Kongens Lyngby

- Allerede da vi ankommer, står det klart, at offeret er uden for livsfare, men det er ikke desto mindre en alvorlig sag at blive ramt af knivstik, siger han.

Vagtchefen understreger, at borgerne i området, hvor hændelsen fandt sted, ikke skal føle sig utrygge, fordi offeret og gerningspersonerne tilsyneladende kendte hinanden.

- Vi kan sige, at meget tyder på, at det er nogle personer, der i forvejen har kendskab til hinanden, så borgerne skal ikke være bekymrede, siger Jakob Tofte.

Teknikere fra politiet har færdiggjort deres undersøgelser på stedet. En del området var i den forbindelse afspærret, men afspærringerne er ophævet, oplyser vagtchefen kort efter midnat.