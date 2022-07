Drabssigtet i Mia-sag forlænger frivilligt sin fængsling

Igen har en 37-årig mand frivilligt forlænget sin varetægtsfængsling i en drabssag fra Aalborg.

Fængslingen af manden, der sigtet for at have slået 22-årige Mia Skadhauge Stevn ihjel, forlænges med fire uger.

Det skriver Nordjyske.

Den 37-årige blev fængslet i sagen den 10. februar for drabet, som han har nægtet sig skyldig i. Man kan højst siden fængslet i fire uger, før en dommer på ny skal tage stilling til, om der stadig er grundlag for at frihedsberøve personen.