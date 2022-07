23-årig blev løsladt i drabssag - nu er han anholdt igen

I retten er det kommet frem, at politiet mener, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen er blevet dræbt ved kvælning med et reb.

Alt i alt er der altså seks sigtede i sagen. De er sigtet for i forening at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte. Drabet er ifølge sigtelsen sket 14. juli.

Ud over sigtelsen for drab er der også rejst sigtelse for usømmelig behandling af lig, for brandstiftelse og for at bortskaffe beviser.