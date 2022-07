Medlem af forbudt bande overfaldet med kniv på åben gade

Ved et grundlovsforhør ved Retten i Frederiksberg onsdag ved middagstid er det kommet frem, at to anholdte mænd relateres rockergruppen Hells Angels og støttegruppen AK 81.

Offeret har relation til den forbudte bande Loyal To Familia, LTF, fremgår det.

De to anholdte mænd, der er 25 og 27 år, sigtes for forsøg på manddrab.

Efter at sigtelsen blev læst op, valgte dommeren at lukke dørene på grund af sagens alvor, og fordi der stadig er mulighed for, at der er flere gerningsmænd.

De to sigtede mænd nægter sig skyldige. Onsdag eftermiddag er de blevet varetægtsfængslet i fire uger, da dommeren fandt, at der er en begrundet mistanke om, at de sigtede forsøgte at dræbe offeret.