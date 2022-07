Mand har tilstået håndtering af 12 kilo kokain

Den 32-årige Nichlaz Adamsen har i et retsmøde i Københavns Byret tilstået at have modtaget og derefter videregivet 12 kilo kokain. Forbrydelsen skete i april 2020.

De otte års fængsel svarer til anklagemyndighedens ønske, oplyser anklager Jelena Hansen om sagen, der blev afgjort tirsdag eftermiddag.

30. maj blev den 32-årige anholdt i sit hjem i Storkøbenhavn, og siden har han været varetægtsfængslet, fremgår det af en pressemeddelelse, som NSK har udsendt onsdag.

- Tilståelsen må siges at komme på baggrund af det gode og omfattende politiarbejde, som jo nok har gjort, at den nu dømte mand meget kort tid efter sin anholdelse kunne se skriften på væggen og derfor valgte at tilstå sin forbrydelse, siger Jelena Hansen i pressemeddelelsen.