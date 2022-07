Beredskab fik meldinger om 200 sårede under skyderi i Field's

Meldingen betød dog, at man så sig nødsaget til at tilkalde assistance fra nabokommunerne. I alt blev der sendt 31 ambulancer afsted for at imødekomme meldingerne om sårede.

Derudover ankom flere akutlægebiler og sygetransporter til storcentret.

Tim Ole Simonsen mener ikke, at det var en fejl at reagere så kraftigt på en melding om 200 sårede, som ikke var blevet bekræftet.

- På en melding om 200 tilskadekomne vil der blive reageret på den måde. Vi reagerer selvfølgelig hellere langt kraftigere, end der er behov for, hvis der er menneskeliv på spil, siger han til TV 2.

I rapporten står det også beskrevet, at man havde en reel frygt for, at gerningsmanden havde sat sig for at angribe Royal Arena, hvor cirka 17.000 mennesker skulle til koncert samme aften.