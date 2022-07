Svindelsag om millioner ankes efter brud på menneskerettigheder

Der var blevet fremstillet fiktive fakturaer på mørtelværk, minigravere og andre maskiner for omkring 80 millioner kroner, fastslog retten.

Afgørelsen faldt, næsten 13 år efter at politiet slog til med anholdelser og ransagninger. Det var tilbage i oktober 2009, at betjentene gik i aktion.

Byretten holdt det første retsmøde i januar 2015, men herefter er der altså gået syv et halvt år med at nå frem til en dom.

Og den lange sagsbehandlingstid har fået konsekvenser for straffen. De tre mænd undgår at skulle tilbringe tid bag tremmer. Straffene på fængsel i henholdsvis fire et halvt år, fire år og tre år er blevet gjort betingede. Samtidig slipper de tre for at skulle betale sagsomkostninger.