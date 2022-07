Opgør mellem kriminelle førte til knivstikkeri på åben gade

Volden foregik ved Borups Allé 113 cirka klokken 18.30.

Såvel offeret som gerningsmændene forsvandt hurtigt. Men førstnævnte kom senere på skadestuen efter at være blevet stukket flere gange.

Anholdelsen af de to mistænkte, der er 25 og 27 år, skete cirka en time efter overfaldet.

I en pressemeddelelse fortæller politiet, at man forventer flere anholdelser.

- Vi har aftenen og natten igennem haft en intensiv efterforskning, og der er på nuværende tidspunkt ingen tvivl om, at overfaldet bunder i et opgør mellem to kriminelle grupperinger, siger Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet.