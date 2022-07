De seks boder på kræmmermarkedet bliver politianmeldt og indstilles til en bøde på 10.000 kroner hver for den manglende registrering som forhandler, oplyser styrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen vil tage på uanmeldte besøg på markeder og festivaler i løbet af sommeren for at se efter ulovlige e-cigaretter.

Desuden har styrelsen sagsbehandlere ansat til at overvåge sociale medier såsom TikTok, Instagram og Snapchat for at opspore og stoppe ulovligt salg.

Det arbejde vil der blive skruet op for i den kommende tid, understreger direktøren.

- Det betyder, at vi kommer til at tage ud på rigtig mange markeder, og vi kommer også til at intensivere vores arbejde på sociale medier, siger Maibrit Brandt.