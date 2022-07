Mand er fængslet på psykiatrisk afdeling efter villabrand

I et retsmøde i Hillerød ønskede manden ikke at udtale sig, oplyser anklageren.

Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle den 28-årige i fire uger. Frihedsberøvelsen skal finde sted på en psykiatrisk afdeling. Retten finder, at der i hvert fald er grundlag for en mistanke om den mere almindelige bestemmelse om brandstiftelse, oplyser anklageren.

Nordsjællands Politi bad mandag aften via Twitter borgere i området om at holde sig på afstand af branden, så politi og brandvæsen kunne arbejde i fred.