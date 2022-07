Tog kokain efter hård dag på jobbet - endte som vanvidsbilist

Et forsøg på at undgå at blive taget for narkokørsel i Ballerup mislykkedes for en 31-årig mand, der i stedet er blevet placeret i en celle i et arresthus.

En dommer i Retten i Glostrup har varetægtsfængslet manden, som politiet sigter for at have udsat politifolk for livsfare og for en stribe overtrædelser af færdselsloven.