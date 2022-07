Fuld bilist kørte ind i et hus og flere biler

En person er sigtet for spiritus- og vanvidskørsel for på en strækning på tre-fire kilometer at have ramt blandt andet et hus og flere biler. En test har vist, at føreren havde en promille væsentligt over 2.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter mandag aften.

Vagtchef Henrik Sønderskov oplyser tidligt på natten til tirsdag, at der er tale om en 42-årig mand.