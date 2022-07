Psykisk syg afleverede revolver til politiet

En dommer har mandag besluttet at frihedsberøve en mand på en psykiatrisk afdeling, efter at manden søndag eftermiddag troppede op hos politiet på Københavns Hovedbanegård med en revolver.

Den 45-årige mand havde taget sin Smith & Wesson med til politiekspeditionen for at aflevere den. Han ville ikke længere have den liggende i sin lejlighed, er det kommet frem under et grundlovsforhør i Københavns Byret.