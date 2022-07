Ulykken fandt sted natten til 20. juni sidste år i krydset Borups Allé og Mågevej i København.

I en lejet Mercedes kørte den dengang 19-årige mand om kap med føreren af en anden bil. I krydset blev en fodgænger ramt, og han døde på stedet. Han var på vej hjem fra en fest med tre venner. Han blev 21 år.

Retten på Frederiksberg konkluderede, at bilisten kørte alt for stærkt, og at der var tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Farten var oppe på 112 kilometer i timen, og dermed kørte bilisten vanvidskørsel, fastslog retten.