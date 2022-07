Dykkere på jagt efter narkopenge på Christianshavn

Det lykkedes den mistænkte at undslippe ordensmagten, men dykkere blev tilkaldt for at finde det, han havde smidt i vandet. De gik i vandet ved Ovengaden Oven Vandet.

- Her finder de nogle tusinde kroner, som den mistænkte har smidt fra sig, siger Henrik Svejstrup.

Det er ikke usædvanligt, at narkohandlere smider både stoffer og penge fra sig, når politiet er efter dem. Politiet bruger ofte pengebeløb til at anslå, hvor meget narko der er solgt.