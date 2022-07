- Under anmeldelsen påkører han et hegn ved jernbaneoverskæringen og derefter kører han over i modsatte vejbane, hvor han frontalt rammer en bil, der holder stille, siger vagtchefen.

Ingen kom til skade under påkørslerne, men politiet sendte alligevel en ambulance til stedet på grund af mandens tilstand.

Det viste sig nemlig, at manden ved to test fik påvist en promille på over tre. Ifølge Sundhed.dk kan det være dødeligt.

På grund af mandens høje promille er han sigtet for vanvidskørsel. Politiet har også beslaglagt mandens bil med henblik på at konfiskere den.