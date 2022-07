Politiet har fundet lig i drabssag fra Djursland

Østjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse fredag, at man har fundet liget af Frank Dan Nørgaard Jørgensen, som fem personer er sigtet for at have dræbt.

Den afdøde mand blev fundet i et skovområde nær byen Gassum ved Randers. I samme ombæring blev to personer anholdt, en 37-årig mand og en 23-årig mand.

Den 23-årige blev afhørt og løsladt efterfølgende, mens den 37-årige blev sigtet for manddrab. Han er fredag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers, hvor han er blevet fængslet i foreløbig fire uger.