En sigtet for voldtægt på hotel i Skagen - fire løsladt

- Vi er slet ikke færdige med efterforskningen, så det er meget begrænset, hvad vi kan sige om sagen på nuværende tidspunkt, lød det fra Thomas Ottesen.

Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 04 fredag morgen. Her henvendte en 20-årig kvinde sig og fortalte, at hun var blevet voldtaget.

Politiet ville først på eftermiddagen fredag ikke fortælle, hvorvidt der er tale om en lokal kvinde eller en tilrejsende. Skagen besøges - som de fleste nok ved - af mange turister i sommerperioden.

Navnlig er uge 29 - den såkaldte Hellerup-uge - kendt for at lokke mange fra de velhavende dele af Nordsjælland til landets nordligste by.