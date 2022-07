Ny anholdelse i drabssag fra Djursland

Mandag aften blev fire personer anholdt - to mænd og to kvinder - og de blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør. Anholdelserne skete i Nimtofte midt på Djursland.

De fire blev sigtet for drab, vold, for at stikke ild på en bil og for usømmelig omgang med lig - ifølge sigtelsen skulle Frank Dan Nørgaard Jørgensen - være blevet kvalt.

Anholdelserne skete, efter at politiet havde fundet Frank Jørgensens bil brændt af på Gl. Fjellerupvej ved Vivild på det nordlige Djursland.

De fire nægtede sig alle skyldige, men tre af dem, en kvinde på 39, en mand på 39 og en mand på 25 år, endte med at blive varetægtsfængslet. Den fjerde sigtede, en kvinde på 23 år, blev løsladt.