47-årig er mistænkt for at påsætte 13 brande i Slagelse

En 47-årig mand er sigtet for i 13 tilfælde at have påsat brande i Slagelse og omegn.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Manden er efter et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet frem til 11. august.

Tidligere på måneden skrev TV 2 Øst, at politiet ville indsætte ekstra patruljer i og omkring Slagelse, fordi brandvæsnet i Slagelse fem dage i streg havde været kaldt ud til brand, og fordi politiet havde mistanke om, at der var tale om påsatte brande.