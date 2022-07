Dommer har fængslet 30-årig for trafikdrab på ægtepar

En dommer i Randers har onsdag valgt at varetægtsfængsle en 30-årig mand i foreløbig to uger i en sag, hvor et ældre ægtepar fra Tyskland mistede livet i en ulykke på Århusvej uden for Grenaa. Det oplyser Østjyllands Politi.

Allerede søndag blev manden fremstillet i retten, men her vurderede dommeren, at grundlaget for at varetægtsfængsle manden var for tyndt. I stedet valgte dommeren at opretholde politiets anholdelse i tre døgn.