Tiltale: Mænd skaffede gevær og planlagde drab på 35-årig

Tre mænd på 34, 35 og 56 år er nu blevet tiltalt i sagen - de to yngste er anklaget for at have planlagt og udført drabet på Jesper Ehlers Andersen. De nægter sig skyldige.

Tiltalerejsningen betyder, at der nu bliver løftet en smule af sløret for sagens detaljer. De har indtil nu været holdt skjult for offentligheden, da sagen af hensyn til politiets efterforskning har været behandlet ved lukkede retsmøder.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at mændene skulle have forsøgt at fremskaffe en pistol i dagene op til drabet. Det lykkedes ikke, men i stedet fik de fremskaffet et oversavet jagtgevær, som skulle blive gerningsvåbnet i sagen.