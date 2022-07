Da grundlovsforhøret gik i gang var Frank Nørgaard ikke fundet. Det har ikke været muligt at få oplyst, om han er fundet senere tirsdag.

Alligevel lød sigtelsen mod de fire ved grundlovsforhørets start, at de i forening skal have dræbt den 40-årige - formentlig ved kvælning.

Det skriver blandt andet TV2 Østjylland og Ekstra Bladet, der var til stede i retten.

De er også sigtet for vold mod ham, for usømmelig omgang med lig, og for at brænde hans bil af.

De nægter sig alle fire skyldige, men ingen af de tre, der blev varetægtsfængslet, kærede afgørelsen til landsretten.

Grundlovsforhøret, der først sluttede ud på aftenen, foregik for lukkede døre. Derfor er det uvist, hvad politiet bygger sin mistanke mod de fire personer på, og hvad de har forklaret i retsmødet.