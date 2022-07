Gerningsmand fra Fields accepterer fortsat fængsling

Den 22-årige er på grund af psykisk sygdom fængslet i såkaldt surrogat. Det vil sige, at han i stedet for at sidde i en arrest opholder sig på en lukket psykiatrisk afdeling.

Ved grundlovsforhøret valgte dommeren i Københavns Byret at lukke dørene, og mange af sagens oplysninger er derfor endnu ukendte for offentligheden. Blandt andet vides det ikke, hvorledes den 22-årige forholder sig til sigtelsen.

Dog fremgår det af byrettens kendelse om varetægtsfængsling, som retten har givet aktindsigt i, at netop den 22-åriges stillingtagen til sigtelsen udgør en risiko for, at han på fri fod vil vanskeliggøre den videre efterforskning ved for eksempel at fjerne spor, advare eller påvirke andre.

Ved grundlovsforhøret besluttede retten i øvrigt, at den 22-årige skal gennemgå en mentalundersøgelse. Den skal blandt andet danne grundlag for at vurdere, om han kan straffes, eller om han i givet fald skal idømmes en psykiatrisk foranstaltning, i fald han kendes skyldig.