Psykisk syg mand fængslet for dødsvold mod læge

Ved grundlovsforhøret i juni blev manden fængslet for grov vold, men på det tidspunkt var lægen ikke død. Sigtelsen mod ham lød dengang på drabsforsøg, men dommeren valgte at fængsle ham på baggrund af en mildere bestemmelse.

Manden erkendte ved grundlovsforhøret sig skyldig i sigtelsen for grov vold. Han nægtede dog at have haft forsæt til at dræbe og nægtede sig dermed også skyldig i drabsforsøg.

Søren Harbo fortæller til Ritzau, at sigtelsen mod den 30-årige er blevet ændret til manddrab, efter at lægen er afgået ved døden.