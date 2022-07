Politiet: Tragiske omstændigheder bag 27-årigs død

Nordjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at der hen over aftenen og natten mandag har været et intenst efterforskningsarbejde for at belyse omstændighederne ved dødsfaldet.

De foreløbige undersøgelser peger i retning ad, at der ikke er tale om en forbrydelse.

- Vores efterforskning fortsætter dog i dag: Vi skal blandt andet have fastlagt dødsårsagen helt præcist. Derfor skal der være retsmedicinske undersøgelser, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg i pressemeddelelsen.

- Og vi skal også have kortlagt den afdødes færden fra lørdag aften og frem til, at han blev fundet mandag sidst på eftermiddagen, lyder det fra Niels Kronborg.