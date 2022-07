27-årig mand fundet død efter bytur i Aalborg

- Derfor kan vi ikke lige nu komme med yderligere detaljer. Men jeg kan dog sige, at i forbindelse med dette arbejde vil man kunne se et større opbud af politifolk og køretøjer ude på findestedet og andre steder i og omkring Aalborg.

Manden blev fundet klokken 17.15, og først på aftenen arbejder politiet stadig på findestedet med blandt andet tekniske undersøgelser.

- Vi skal have et helt klart billede stykket sammen af omstændigheder omkring fundet af den 27-årige, og det er et arbejde, der tager tid, lyder det fra Niels Kronborg.