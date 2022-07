EU-rapport fremhæver få dommere som udfordring for Danmark

Der er i alt omkring 375 udnævnte dommere i Danmark.

Ifølge rapporten bruger Danmark 0,17 procent af bruttonationalproduktet, bnp, på retssystemet.

Det betegnes som ”meget lavt”. Antallet af dommere - 6,6 per 100.000 indbyggere - får samme beskrivelse og betegnes som en ”langsigtet udfordring”.

Mikael Sjöberg frygter, at et muligt folketingsvalg til efteråret kan forsinke en aftale om et flerårigt forlig, som det ifølge ham går langsomt fremad med at forhandle på plads.

- Jeg er bekymret for, at man bare vil forlænge finansloven. For hvis man gør det, så er man stensikker på, at så er problemet lige så stort eller måske endda større næste år, siger han.

Det er en reel bekymring, mener Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører i SF.