Han forklarede i retten ifølge mediet, at han havde fået tre øl fra ud på eftermiddagen, til han og vennen tog afsted. Politiet modtog anmeldelsen om det frontale sammenstød klokken 22.51 lørdag.

I den 30-åriges bil blev der fundet en pose med kokain og en anden med ecstasy - der også kaldes mdma - og ifølge regionalmediet kom det frem i retten, at han på ulykkesstedet havde erkendt at have taget både kokain og mdma. Det afviste han dog i retten at have sagt.

Retten vurderede, at der var grundlag for at opretholde anholdelsen af manden i tre døgn. Der forventes der at være svar på de prøver, der er blevet taget for alkohol og narkotika.

Det fremgår ikke, hvordan den 30-årige forholdt sig til sigtelsen. Han kærede dog ikke kendelsen til landsretten.