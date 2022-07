Mindst 10 skud blev affyret i København fredag aften

- Det har jeg ingen kommentar til, ud over at det altid er en hypotese, når der sker skyderi i det offentlige rum, siger Jens Skovbjerg, som understreger, at der efterforskes bredt.

I forbindelse med efterforskningen på stedet har politiet talt med vidner i et forsøg på at kaste lys over, hvad der skete. Hvor mange der er blevet afhørt, og om nogen har set selve skyderiet, vil efterforskningslederen ikke komme ind på.

Han opfordrer dog folk, der har viden i sagen, til at kontakte politiet på telefon 114.