Fem mænd fængslet for hjemmerøveri hos par i 40'erne

Fem mænd er blevet fængslet for et hjemmerøveri, der blev begået tidligt fredag.

Det skriver DR.

Politiet fik klokken 04.39 fredag en anmeldelse om forbrydelsen, og ikke længe efter blev fem personer anholdt på en adresse i Frederikshavn. Det skete mellem klokken 06.00 og 07.00.

De er sigtet for at have begået hjemmerøveriet, hvor et par i 40’erne blev truet, udsat for vold og tvunget til at overføre penge via MobilePay.