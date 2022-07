To anholdte efter overfald på 27-årig mand i Allinge

Bornholms Politi har anholdt to mænd i tyverne, som er mistænkte for at stå bag et overfald på en 27-årig mand natten til onsdag.

Det oplyser politiet torsdag morgen til Ritzau.

Anholdelserne har fundet sted, efter at politiet har afhørt den 27-årige mand og vidner i sagen.

Overfaldet skete omkring klokken 02.27 på Teaterstræde i Allinge natten til onsdag, hvor den forurettede blev tildelt flere slag og spark.