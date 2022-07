27-årig mand overfaldet af otte til ti personer på Bornholm

Det har heller ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt den forurettede kendte gerningspersonerne, eller hvad der er gået forud for overfaldet.

Politiet oplyser, at man har talt med den 27-årige mand, men det vides ikke, om han har villet sige noget, eller hvad han har sagt. Politiet henviser til, at der er en igangværende efterforskning, hvor man forsøger at danne sig et overblik over, hvad der er sket.

I den forbindelse efterlyser Bornholms Politi vidner til episoden, der skete på Teaterstræde i Allinge omkring klokken 02.27 natten til onsdag.