Særligt vedrørende økonomisk kriminalitet har der de senere år været behov for at ansætte civile med en specialiseret baggrund.

Det har primært været på grund af en erkendelse af, at kriminalitetsbilledet er blevet mere komplekst inden for området.

- Her har vi haft behov for kræfter, der har længerevarende uddannelser eller specialistfunktioner, som de har fået hos de virksomheder, hvor de tidligere har været ansat, siger Martin Eise Eriksen.

Det er Politiskolen, der har oprettet den nye uddannelse for civilt ansatte i politiet. Den har en varighed af 24 uger, og fredag færdiggjorde de første 23 uddannelsen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er det ikke mere end fem år siden, at man var nødt til at sende dele af en efterforskning ud til et eksternt firma, som var godkendt til at gennemgå eksempelvis regnskaber.