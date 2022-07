Et 38-årigt ledende bandemedlem, der har været efterlyst af politiet siden 9. maj, er blevet fundet på en adresse i Ishøj på Københavns Vestegn.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Onsdag formiddag fremstilles han i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Manden, der er en ledende figur i rockergrupperingen Satudarah, er mistænkt for at have deltaget i grov afpresning af en 32-årig mand i Roskilde. To andre mænd sidder fængslet i sagen. Det drejer sig to andre Satudarah-rockere. En 27-årig og en 30-årig.