Dansk mand er død i dykkerulykke i Sverige

En dansk mand er søndag død i en dykkerulykke i det sydvestlige Sverige.

Det skriver den svenske avis Expressen, og Udenrigsministeriet bekræfter det over for Ekstra Bladet.

Ulykken fandt ifølge mediet sted i Gullmarsfjorden på et populært dykkersted.

Her oplyste en dykker søndag ved 15-tiden politiet om, at han savnede sine to venner efter at være dykket ned i en dybde af 90 meter. Men ingen af de to var kommet op til overfladen.