Bosnier idømt fængsel og udvisning for vanvidskørsel

Bosnieren er også dømt for at have begået vold mod en anden i arresten efter sin varetægtsfængsling.

Strafferammen for vanvidskørsel blev skærpet sidste år.

Der er flere definitioner på vanvidskørsel. Der er for eksempel tale om vanvidskørsel, hvis man kører mere end 100 procent for stærkt, kører over 200 kilometer i timen eller har en promille over 2,0.