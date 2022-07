Tiltale: Mand skød sin ekskone foran deres mindreårige børn

Han er desuden blevet tiltalt for at bryde et tilhold mod at opsøge kvinden. Det skal han ifølge anklageskriftet have gjort 34 gange.

Han har blandt andet overtrådt tilholdet ved at sende sms’er og e-mails, der til tider havde truende indhold. Det mener anklagemyndigheden.

Han skal blandt andet have skrevet: ”Jeg lever og ånder for mine børn. Jeg dræber dig gerne”. Og i en anden e-mail: ”Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit. Jeg gør det med glæde.”

Kvinden skal også være blevet udsat for psykisk vold. Det har også fundet vej til anklageskriftet. Ifølge anklagemyndigheden har den 53-årige mand udsat ekskonen for ”groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd”.