Tre mænd svindlede for millioner i 12 år gammel sag om leasingfusk

En 60-årig mand, der også har været tiltalt i tirsdagens sag, er blevet frifundet, da retten ikke har fundet det bevist, at han var bevidst om, at maskinerne ikke eksisterede.

Det er snart 13 år siden, at politiet kom ud til selskabet FH Byg Aps for at rejse sigtelser mod i alt fem mænd. Den femte mand – den daglige leder af selskabet, Bo Hansen – blev i 2020 straffet med fængsel i fire år og seks måneder i en udskilt sag.

Leasingselskaberne var af den opfattelse, at de enten købte eller leasede eksempelvis betonknusere, mørtelværk, minigravere eller andre maskiner. Men de fandtes altså ikke i virkeligheden, og dermed blev de bedraget for store pengebeløb.