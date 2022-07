Efterforskningen overtages derfor af det svenske politis efterretningstjeneste, Säpo.

- På nuværende tidspunkt er der ikke yderligere mistænkte i sagen, oplyser en pressetalsmand i Säpo.

Men derudover er politiet tilbageholdne med oplysninger i sagen.

Det er endnu uvist, om den 32-årige mand, som ikke er tidligere straffet, har en relation til den dræbte kvinde. Det vides heller ikke, hvad motivet bag drabet var.

Det 64-årige offer - Ing-Marie Wieselgren - var psykiater.

I forbindelse med at den 32-årige formodede gerningsmand blev varetægtsfængslet to dage efter drabet, sagde hans advokat, at manden havde forberedt angrebet i flere dage, og at han var utilfreds med psykiatrien.