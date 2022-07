23-årig er fængslet for besiddelse af ti kilo hård narko

En 23-årig mand blev anholdt da Københavns Politi ved en ransagning søndag fandt seks kilo kokain, to kilo hvid heroin og to kilo brun heroin i en lejlighed på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ved Retten på Frederiksberg er manden mandag blevet fremstillet i et grundlovsforhør. Her valgte retten at varetægtsfængsle den 23-årige i 24 dage.