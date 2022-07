Mand sigtet for narkopåvirket kørsel efter bilulykke

- Den ene af de to mænd er sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand og skal nu have taget blodprøver, siger vagtchefen.

De to mænd var alene i bilerne, og de er begge blevet kørt til tjek på hospitalet, men ifølge Thomas Hjermind er der ingen meldinger om alvorlig personskade.

- Det drejer sig om to mænd fra henholdsvis 1988 og 1984, oplyser vagtchefen.

Ifølge vagtchefen skal politiet nu i gang med tekniske undersøgelser, der skal klarlægge, hvad der er sket.

Uheldet spærrede tidligere Vigerslev Allé i begge retninger, men vejen er nu ryddet og atter farbar.