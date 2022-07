155 borgere har afhentet genstande efter skyderi i Field's

Ved afgørelsen lagde dommeren netop vægt på vidneafhøringer, stillfotos fra videoovervågning, samt at den 22-årige var i besiddelse af en riffel ved sin anholdelse.

Derudover blev han fængslet for at forhindre, at han vil kunne begå noget lignende igen.

Fire andre personer, der også blev ramt af skud søndag, befandt sig umiddelbart efter i kritisk tilstand. Alle fire skulle dog være stabile på nuværende tidspunkt.

Den ene af dem - en 16-årig svensk pige - som blev indlagt på et sygehus i Danmark, er blevet udskrevet igen. Det skrev det svenske medie Aftonbladet torsdag.