18-årig mand stukket med kniv i Silkeborg

I øjeblikket efterforskes sagen. Derfor har politiet endnu ikke et klart billede af, hvad motivet kan være.

Men man har en formodning om, at knivstikkeriet kan være sket i forbindelse med en drukleg.

- Det er formentlig sket i forbindelse med en drukleg, hvor der er nogen, som er kommet op at toppes, og så har man stukket, siger Anders Olesen.

Politiet forsøger i øjeblikket at finde ud af, om de to mænd er fra Silkeborg, og om de i det hele taget kendte hinanden forud for episoden.

Det er sparsomt med informationer, da sagen endnu er under efterforskning.